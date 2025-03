Socialisti a congresso. Verso il nazionale

CITTÀ DI CASTELLO - Costituita da oltre 500 iscritti, l’assemblea provinciale del Partito Socialista si riunisce a Città di Castello (in vista del congresso nazionale di Napoli) il giorno 15 marzo alle 10 nella sala congressi della scuola Bufalini. "Un appuntamento importante in un momento storico di grande complessità e criticità per il nostro paese e per le istituzioni europee – ha commentato Silvano Rometti in rappresentanza del comitato provvisorio – strette nella morsa di nazionalismi che stanno producendo guerre e conflitti commerciali". Oltre alla mozione nazionale saranno al centro del dibattito anche "le iniziative per la ripresa dell’attività dei Socialisti in Umbria e i temi che riguardano il futuro della regione. Fra questi – ha proseguito Rometti – da considerare prioritaria la crescita economica e quindi occupazionale, fino a oggi più bassa della media nazionale, l’ammodernamento della dotazione infrastrutturale soprattutto di tipo ferroviario e tecnologico, nonché le politiche per la tutela della salute e della scuola pubblica". A conclusione della discussione, oltre agli organi provinciali verranno eletti 20 delegati al congresso nazionale di Napoli del 21 marzo e 40 delegati al Congresso regionale che si svolgerà a Perugia entro aprile.