Smontaggio della gru. Cambia il traffico

Lavori post sisma: centro storico chiuso per smontaggio e montaggio di due gru. Variazioni alla circolazione in via Brignone.

Per consentire i lavori necessari allo smontaggio della gru, il 24 e 25 marzo dalle 8.30 alle 18, nel secondo tratto di strada verso piazza Campello ed in via Arco Di Druso la circolazione veicolare sarà vietata in direzione via Arco di Druso - piazza del Mercato, ad eccezione dei mezzi di soccorso e pronto intervento, residenti e operazioni carico scarico merci per permettere i lavori di smontaggio gru edile.

Nel corso delle due giornate necessarie all’intervento, per tutti i veicoli con una larghezza massima di 2,30 metri provenienti o diretti in via Brignone (secondo tratto), piazza Campello, via Aurelio Saffi, piazza del Mercato, via della Trattoria, piazza della Genga (compresi tutti i vicoli e le vie interne al perimetro) sarà attivo un senso unico alternato (via Arco di Druso – via Saffi).

Sempre il 24 e 25 marzo, dalle 8.30 alle 18, in via Brignone (secondo tratto) ed in via Arco Di Druso, sarà vietata la circolazione pedonale in tutta l’area di cantiere, con deviazione su percorsi alternativi segnalati.

Il 26 e 27 marzo, dalle 8.30 alle 18, è invece previsto il montaggio della gru per lavori di ristrutturazione e consolidamento legati al terremoto nell’area tra via Pierleone e piazza Moretti. Previsto divieto di sosta, con l’obbligo della rimozione e divieto di transito anche a piazza San Domenico.