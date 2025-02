Smash 2.0 Giovani, sport e partecipazione: "L’attività fisica fa bene anche al sociale"

"SMASH! 2.0 - Giovani per lo sport e la partecipazione" è pronto a tagliare il traguardo. Tempi e modi dell’evento, che coinvolge giovani tra i 14 e i 35 anni, sono stati illustrati ieri in Provincia, Pagliacci alla presenza dei partner del progetto: Istituto Alberghiero Assisi, A.S.D. Tennis Country Sporting Club, APS VI.VA., Onlus Partecipazione e Solidarietà, Centro Danza, ASD Pontevecchio, Il Ponte d’Incontro, Aps Trust Us.

Grazie a queste collaborazione, nell’arco dei prossimi dodici mesi saranno molteplici le iniziative da mettere in campo. Tutte finalizzate a promuovere lo sport come strumento di crescita psico-fisica e inclusione sociale; diffondere stili di vita sani e contrastare i disturbi alimentari; combattere l’abbandono precoce dello sport, promuovere il ruolo dell’attività fisica per il benessere individuale e sociale. "E’ un onore per noi attuare per il secondo anno questo progetto – ha dichiarato la consigliera provinciale delegata alla programmazione scolastica e alle politiche giovanili Scilla Cavanna -. Nonostante le difficoltà attraversate nel corso degli anni la Provincia di Perugia ha scelto di proseguire il suo impegno sul versante sociale poiché crediamo che azioni come queste siano alla base di una buona società civile". "Dal 2018 ad oggi – ricorda Damiana Raschi, dello staff di progetto - abbiamo aderito a cinque progetti Upi per le politiche giovanili, ottenendo più di 400.000 euro di fondi". Nel presentare la nuova programmazione di Smash, Barbara Sellari, Coordinatrice operativa del progetto e Giada Materazzo, rappresentante dei giovani, hanno sottolineato come integrazione e inclusioni siano le chiavi attraverso le quali il progetto si possa tradurre in azioni funzionali e utili per la comunità.