Siti industriali dismessi. Ora scatta il censimento

GUALDO TADINO – Un censimento degli insediamenti produttivi e per servizi dismessi nel territorio viene attuato dal Comune di Gualdo Tadino. Nel sito internet dell’ente (www.tadino.it) c’è il relativo avviso pubblico, sulla base del regolamento regionale. Viene comunicato che l’amministrazione comunale ha inteso avviare il procedimento per l’aggiornamento sul tema, con i dati già acquisiti e consultabili on line nel sito ttp://www.umbriageo.regione.umbria.it/pagine/siti-industriali-dismessi insediamenti produttivi e per servizi. La Giunta, sentita la vicesindaco Maria Paola Gramaccia (foto), assessore all’urbanistica ed all’assetto del territorio, ha deliberato all’unanimità di attivarsi; per cui invita i cittadini a presentare apposita manifestazione di interesse per la relativa valutazione tecnica. Per ogni informazione connessa è possibile contattare il responsabile del servizio edilizia e pianificazione, Giulio Tofanetti - Ufficio edilizia e pianificazione del Comune, telefono 075-9150246 o per email: [email protected]. Il tema è di grande rilevanza nel gualdese, dove molte aziende negli ultimi anni hanno chiuso i battenti: nella zona industriale nord ed in quella artigianale sud ci sono diversi capannoni in disuso, alcuni dei quali presentano condizioni di abbandono e di degrado edilizio, igienico-sanitario, ambientale e sociale, che dovrebbero essere recuperati e riqualificati per nuovi insediamenti produttivi, migliorando anche la qualità ambientale e architettonica dello spazio urbano, senza occupare altri terreni.