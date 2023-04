"Sistemare gli sfollati che vivono in palestra e organizzarsi per le scuole"

UMBERTIDE - "Quarantuno persone vivono nella palestra di Pierantonio con evidenti disagi. È inconcepibile che non ci sia ancora una soluzione come alloggi reperiti sul mercato, camper o roulotte o case di proprietà pubblica assegnate in via straordinaria". Il centrosinistra con in candidato sindaco Sauro Anniboletti (foto) interviene sulla gestione del terremoto. Dopo gli sfollati la scuola, con la preoccupazione che dopo il trasferimento di alcune classi nel capoluogo, a settembre ci sia l’esodo degli alunni verso istituti di Umbertide o Solfagnano. Da qui la richiesta di costruire un prefabbricato per alcune aule adiacenti alla scuola materna della frazione e di utilizzare (se possibile) un ex supermercato, attualmente in curatela fallimentare. Si chiede poi la messa in sicurezza del campanile e di riaprire la circolazione stradale per permettere i necessari collegamenti. Altro punto la tutela dell’imprenditoria: "Oggi nella frazione "sopravvivono"solo un bar, una cartoleria, una farmacia, il fioraio, una lavanderia, un dentista e un’estetista".