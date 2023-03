Siravo al Clitunno con “Falstaff e le allegre comari di Windsor“

La nuova stagione di teatro e danza del Clitunno – chiamata “Atto 1 specialità Teatro (locale rinnovato)” e proposta da Teatro al Centro – prosegue questa sera alle 21 con Edoardo Siravo protagonista di “Falstaff e le allegre comari di Windsor“, commedia di William Shakespeare nella versione e adattamento che il drammaturgo Roberto Lerici curò nel 1988 per Mario Carotenuto. Nello spettacolo Falstaff (il personaggio più amato della produzione comica shakespeariana) è reduce dalla prima guerra mondiale, proiettato negli anni ‘20 in un allestimento che riunisce alcune delle pagine più belle del Falstaff presenti nelle due precedenti tragedie shakespeariane. Trasformandolo in un personaggio contemporaneo che riflette su un mondo comandato da un’idea di successo e bombardato da false notizie e false calunnie. Con Siravo un ricco cast con Francesca Bianco, Marco Bonetti, Fabrizio Bordignon e tra gli altri, Ruben Rigillo, Germano Rubbi, Susy Sergiacomo. Biglietti a 15 euro, 12 il ridtto, info e prenotazioni al 375.6245808