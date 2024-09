Sir Perugia, vittoria di carattere. Lube battuta in rimonta a Jesi

SIR SUSA VIM PERUGIA

3

LUBE CUCINE CIVITANOVA

2

(18-25, 27-29, 25-15, 25-15, 15-12)

PERUGIA: Plotnytskyi 17, Ben Tara 15, Semeniuk 14, Russo 14, Loser 10, Giannelli 4, Colaci (L1), Ishikawa 4, Cianciotta, Herrera. N.E. - Candellaro, Zoppellari, Piccinelli (L2). All. Lorenzetti.

CIVITANOVA MARCHE: Bottolo 14, Lagumdzija 9, Tenorio 7, Loeppky 6, Gargiulo 6, Boninfante 2, Balaso (L1), Dirlic 11, Larizza 3, Khanzadeh 3, Orduna. N.E. - Chinenyeze, Nikolov, Bisotto (L2). All. Medei.

Arbitri: Marco Turtù e Gian Marco Annese.

SIR (b.s. 23, v. 8, muri 13, errori 12). LUBE (b.s. 23, v. 5, muri 5, errori 9).

JESI (AN) - Un inizio di stagione abbastanza usuale per la Sir Susa Vim Perugia che deve sudare non poco per conquistare la Jesi Volley, superando una rivale storica come la Lube Civitanova, sempre molto pericolosa malgrado i molteplici cambiamenti operati nell’organico. A impressionare è stata la capacità dei marchigiani di sbagliare pochissimo, ma i campioni d’Italia hanno reagito di carattere e l’hanno spuntata. A dominare dalle bande sono stati Plotnytskyi, Ben Tara e Semeniuk (46 colpi vincenti in tre) risultati indigesti agli avversari. Coach Lorenzetti può essere soddisfatto del modo di stare in campo della sua squadra che non si dà mai per vinta. In avvio si avanza a braccetto (7-8), Bottolo affonda i colpi in attacco e consente un allungo, ma tre errori consecutivi creano il divario (11-17). Fine primo set. Al cambio di campo il copione è simile, prima equilibrio (7-7), qui i cucinieri sbloccano con Lagumdzija (7-10). Si avanza a elastico con gli umbri che agganciano e poi perdono contatto (17-20). Entra Ishikawa che rimette in asse il punteggio (21-21). Lo sprint concede occasioni a entrambe ma è un guizzo di Bottolo a rincarare la dose. Terza frazione comandata dai perugini sin dall’inizio (8-4). I rivali calano in tutti i fondamentali e finalmente cominciano a murare i block-devils che ne mettono cinque e accorciano le distanze. Il quarto periodo è marchiato a fuoco da Ben Tara (7 palle a terra). Al tie-break la vittoria, punto finale di Ishikawa.

Alberto Aglietti