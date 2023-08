Sipario sulla torre poligonale Apertura straordinaria a conclusione del restyling

Apertura straordinaria, ieri, della torre poligonale della Rocca dopo i lavori di restauro e messa in sicurezza che la restituiscono al pubblico dopo anni di chiusura. La torre, che rappresenta la parte più panoramica dell’intero complesso monumentale, e il suggestivo camminamento di collegamento sarà poi visitabile da tutti soltanto nelle prossime settimane, con aperture programmate. Per celebrare l’evento della riapertura, sono state proposte una serie di conferenze con storici e medievalisti di rilievo internazionale nell’ambito della rassegna "Storie dal Medioevo", promossa dal Comune di Assisi in collaborazione con Ente Calendimaggio e Opera Laboratori Opera Laboratori, la società che si occupa della gestione museale che ad aprile dello scorso anno si è aggiudicata l’affidamento in concessione dei servizi museali (Foro Romano, Pinacoteca, Rocca Maggiore, Domus del Larario e Domus di Properzio) e anche dell’ufficio informazioni e accoglienza turistica in piazza del Comune. Ieri, dopo i saluti del sindaco Stefania Proietti e di Paolo Mirti, assessore all’Unesco di Assisi, si sono tenute due conferenze: "Prudenza e Potere", curata dalla professoressa Ilaria Taddei, docente di storia medievale all’Università di Grenoble e "Il potere del denaro" a cura del professor Franco Franceschi, docente di storia medievale all’Università di Siena. A seguire il concerto di musica medievale a cura dell’Accademia d’Arte Antiche Resonars. "Storie del Medioevo" si conclude oggi, alle 17.30, nella Sala del Camino del complesso monumentale, con la conferenza intitolata "Il potere delle donne" con la professoressa Elisabeth Crouzet-Pavan, docente di storia medievale all’Università La Sorbona di Parigi. A seguire concerto dei musicisti di Resonars.