“Sinfonie degli Alberi“. Una favola al Subasio con UmbriaEnsemble

Una favola di parole e musica con “Le Sinfonie degli Alberi“, il concerto che UmbriaEnsemble propone domani alle 11 al Subasio a Spello, per gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Galileo Ferraris”, per quelli dell’UniTre e per il pubblico che vorrà intervenire (l’ingresso è libero). Una fiaba che ha il suo cuore in una figura professionale fuori dal comune, sospesa tra artigianato e arte: il Liutaio. Ospite d’onore sarà Gualtiero Walter Nicolini, presidente Associazione Nazionale Liuteria Artistica Italiana che attraverso la narrazione del lavoro del Liutaio, racconterà di boschi e di acque, degli elementi naturali e del clima ma anche di tavole che diventano violini, viole, violoncelli, contrabbassi, chitarre. E così sul palco si succederanno vari strumenti: violini, con Angelo Cicillini e Cecilia Rossi; viola, con Luca Ranieri; violoncello, con Maria Cecilia Berioli (nella foto); chitarra, con Sandro Lazzeri; clarinetto, con Nicolas Woolls Castro e corno di bassetto, con Giacomo Margaritelli. I due strumentisti a fiato sono i promettenti vincitori della II edizione del Concorso UmbriaEnsemble per i Giovani.