Sinergie d’arte ’La Perugia del Perugino’

Cinque musei dell’acropoli raccolti in una proposta unitaria e integrata nel nome del divin pittore e del Rinascimento. Ecco la “Perugia del Perugino“, il nuovo progetto di biglietto unico messo in campo da Comune, Diocesi, Collegio del Cambio, Collegio della Mercanzia e Fondazione Perugia (nella foto sopra la presentazione): da questo giovedì 6 aprile con un solo biglietto – al costo di 17 euro e con una durata di tre giorni – si potranno visitare la Cappella di San Severo, il Museo del Capitolo della Cattedrale, il Collegio della Mercanzia, il Collegio del Cambio e il Museo di Palazzo Baldeschi.

"E’ un percorso in chiave rinascimentale, conveniente dal punto di vista economico e temporale" ha spiegato l’assessore comunale alla cultura Leonardo Varasano. "Nasce sull’onda del successo della prima edizione “sperimentale” e si amplia perché coincide con le celebrazioni del cinquecentenario del Perugino, filo conduttore dell’iniziativa". Il percorso coinvolge luoghi identitari della città, tutti vicini tra loro, intorno a Corso Vannucci così da rendere la visita comoda e agevole. "Il biglietto unico – prosegue l’assessore – si rivolge a perugini e turisti e inizia in coincidenza con le vacanze di Pasqua e i ponti. L’offerta è ricca, perché ogni struttura offrirà mostre ed eventi speciali. L’intenzione è di proseguire la collaborazione anche in futuro". Sul fatto che l’intesa sia una grande opportunità sono tutti d’accordo. Lo sottolinea Vincenzo Ansidei, rettore del Cambio. "Per l’occasione – racconta – proponiamo un totem multimediale che illustra l’attività del Perugino e la rielaborazione di un volume sullo stesso tema". Secondo Giuseppe Severini, rettore del Collegio della Mercanzia, "il progetto unisce le istituzioni più antiche e identitarie della città", don Simone Sorbaioli della Diocesi, elogia il progetto che "offre un’immagine unitaria della città". Il Museo del Capitolo si presenta con un nuovo allestimento per i cento anni dall’inaugurazione e un cartellone di eventi speciali legati a Perugino, ricordati da Giuseppe Capaccioni, presidente di genesi, che società che gestisce il complesso monumentale dell’Isola di San Lorenzo: c’è il restauro della Pala Martinelli d’intesa con la Galleria Nazionale, l’esposizione da giugno di una Pala del Perugino dalla Cattedrale di San Sepolcro e un docufilm sul Sant’Anello legato alla commissione dello Sposalizio della Vergine, ora in mostra alla Galleria. Anche Cristina De Angelis della Fondazione Perugia ricorda l’importanza di offrire un’immagine unitaria. A Palazzo Baldeschi, ricorda, mercoledì mattina verrà inaugurata la mostra “Nero PeruginoBurri” con i curatori Vittoria Garibaldi e Bruno Corà.

Sofia Coletti