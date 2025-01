Sindaco e centrosinistra: "Unicoop Etruria, tutti al fianco dei lavoratori"

Tutti in campo per salvare posti di lavoro e futuro della “Coop“. "Seguiamo con grande attenzione il processo di fusione per incorporazione di Coop Centro Italia con Unicoop Tirreno nella nuova cooperativa, che prenderà il nome di Unicoop Etruria. In questo momento di cambiamento – sottolinea il sindaco Matteo Burico –, la nostra priorità è tutelare il futuro del sito di Castiglione del Lago, garantendo certezze per i lavoratori e la continuità delle attività economiche locali. A oggi, però, non siamo ancora a conoscenza del piano industriale della nuova cooperativa, un documento essenziale per comprendere le strategie aziendali e le ricadute che avrà la fusione sul nostro territorio".

Il sindaco Burico chiede che tale piano venga presentato al più presto "per valutare le scelte aziendali e garantire che il sito di Castiglione del Lago mantenga il suo ruolo strategico, salvaguardando i posti di lavoro e le attività connesse all’indotto. Siamo convinti che ogni cambiamento industriale, debba essere funzionale al futuro di Unicoop Etruria e, in particolare, alla valorizzazione del nostro territorio". Comune e forze politiche del centrosinistra annunciano di mantenere aperti tutti i canali di dialogo con gli attori coinvolti: i lavoratori, i sindacati, la dirigenza aziendale e le istituzioni regionali. "Ringrazio il Pd, Progetto democratico, Tempi nuovi e Castiglione Futura per il costante impegno", dice Burico, mentre dal Pd, il segretario Alessio Meloni fa sapere che "la “Coop“ è sempre stata un pilastro fondamentale della nostra comunità e dell’economia locale, e per tale motivo è necessario monitorare con attenzione la situazione per evitare che scelte aziendali, per quanto legittime, mettano a rischio la stabilità occupazionale e la qualità dei posti di lavoro". Il Pd ribadisce la volontà di sostenere i lavoratori e ritiene "fondamentale che le decisioni vengano prese con il massimo rispetto per il territorio e per le persone che lo abitano".