Simonetta Pagelli raddoppia e il centro storico ringrazia

UMBERTIDE - Il centro storico soffre ma non muore, resiste e rilancia nonostante le serrande chiuse. Lo fa grazie a chi scommette su di esso e sul futuro, in vista anche dei lavori che da quest’anno interesseranno Piazza Mazzini grazie ai fondi del Pnrr. E così lo storico negozio che fu di Busatti, uno dei simboli di Piazza Matteotti chiuso lo scorso anno, riapre i battenti, pur con un’altra gestione. Si resta sempre nell’ambito di stoffe e dei tessuti, passando da quelli per la casa dello storico Busatti, a quelli di moda ed alta moda, da sposa e non, di Simonetta Pagelli (a destra in foto con il suo staff). Simonetta, imprenditrice nel campo dell’abbigliamento e già titolare di un rinomato negozio, raddoppia aprendo un nuovo store in piazza Busatti dopo aver trasformato l’ex Busatti in una boutique per abiti da matrimonio. "Abbiamo deciso – dice - di ridare vita ad uno storico, importante esercizio commerciale. Vogliamo ridare slancio a un luogo che ha grandissime potenzialità". Domenica prossima alle 17.00 l’inaugurazione.

Pa.Ip.