Signorelli e Perugino: in antepirma la docufiction

ORVIETO Giovedì alle 17 il Palazzo del Popolo ospiterà la presentazione e l’anteprima di “Luca Signorelli e Perugino: Rinascimento Universale – immagini Divine", la docufiction prodotta dal Gal Trasimeno Orvietano nell’ambito delle iniziative per il 500esimo anniversario dalla morte dei due artisti e realizzata dalla Flypix di Roma. Il giornalista e conduttore televisivo Osvaldo Bevilacqua sarà il protagonista delle interviste impossibili a Pietro Vannucci detto il "Perugino", impersonato da Giorgio Gobbi, l’indimenticabile Ricciotto de "Il Marchese del Grillo", e Luca Signorelli, nelle cui vesti si è cimentato Pino Ammendola, volto noto del cinema e della televisione. Le riprese, dirette dal regista Rosario Montesanti, si sono svolte nei mesi scorsi a Orvieto, e in particolare in Duomo, piazza Duomo, via Maitani e nel chiostro di Palazzo Petrangeli, e a Città della Pieve, coinvolgendo i figuranti del Corteo storico di Orvieto, del Corteo delle Dame “Nicoletta de Angelis“ e quelli dell’Ente Palio di Città della Pieve. L’iniziativa rientra nel programma di “A Natale regalati Orvieto“ e l’ingresso alla proiezione è gratuito.