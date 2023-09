Sicuritalia, ri-assunti i due lavoratori: "Far valere sempre la clausola sociale"

"Abbiamo avuto conferma da parte di ’Sicuritalia’ che i due lavoratori licenziati nel cambio di appalto alla SolarEdge, azienda metalmeccanica dell’Alta Valle del Tevere, che la scorsa settimana avevano denunciato con noi l’ennesima ingiustizia (un licenziamento, ndr) compiuta in un cambio d’appalto, saranno riassunti". Lo annunciano Vasco Cajarelli e Marta Melelli della Filcams Cgil che sottolineano "la serietà dimostrata in questa vicenda sia da SolarEdge che da Sicuritalia". "Dopo la nostra denuncia – afferma il sindacato – entrambe hanno riconosciuto il diritto al mantenimento del posto di lavoro per i due addetti alla sicurezza, risolvendo la vicenda rapidamente. Questa battaglia però è stata vinta grazie soprattutto ai lavoratori, che hanno deciso di metterci la faccia denunciando la vicenda. Un riconoscimento va dato poi anche a Sicuritalia che ha garantito il diritto a mantenere il posto di lavoro applicando la clausola sociale". Resta sullo sfondo la necessità di un inquadramento generale da cambiare, che porta la Filcams Cgil a chiedere "una normativa più stringente a livello regionale sui cambi d’appalto, intervenendo sul meccanismo perverso che riguarda molti settori lavorativi e in particolare quello della vigilanza privata". Cajarelli e Melelli nei giorni scorsi avevano parlato espressamente di "far west in questo settore che è tra i più poveri e che sconta sfruttamento e paghe da fame, che non garantiscono una vita libera e dignitosa a chi ci lavora". "Ormai il mancato rispetto della clausola sociale – insiste il sindacato –, che prevede il passaggio dei lavoratori dal vecchio al nuovo appalto, è diventato quasi la norma, sia negli appalti privati che in quelli pubblici". La richiesta di Filcams è quella di un ruolo più attivo dell’ispettorato del lavoro a difesa della legalità e del rispetto della clausola sociale.

Pa.Ip.