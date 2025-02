Sicurezza stradale "Conoscere le regole. La guida consapevole salva le vite"

Ha preso il via la seconda edizione del progetto “Educazione e sicurezza stradale“ promosso dal Rotary Club Perugia Trasimeno rivolto agli studenti del Liceo scientifico “Alessi“ di Perugia. "Il crescente numero di incidenti stradali, in prevalenza dovuti alla velocità, alla guida distratta e al mancato rispetto dei segnali, impone uno sforzo corale – sottolinea il presidente del club Emilio Quartucci – non solo per assicurare una maggiore conoscenza delle norme, ma soprattutto per stimolare la consapevolezza che da comportamenti sbagliati possono derivare effetti drammatici per sé stessi e per gli altri".

L’importanza del progetto e della collaborazione con le istituzioni scolastiche è stata ribadita dal dirigente del liceo Silvio Improta che, nell’introdurre il primo incontro dedicato al Codice della strada ed alle sue recenti modifiche, ha confermato quanto sia importante far comprendere ai ragazzi che "la sicurezza è un bene comune e al tempo stesso una base sulla quale esercitare la propria libertà, perché per muoversi, guidare, viaggiare in sicurezza è essenziale". In collaborazione con la Polizia Stradale saranno affrontati i più delicati temi della sicurezza e le cause di incidente mentre con i Vigili del Fuoco e la Croce Rossa saranno approfonditi i comportamenti di primo soccorso da tenere in caso di incidente stradale. Dopo un focus sulle regole ed i comportamenti corretti da tenere alla guida delle moto, si svolgerà una speciale sessione in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati in cui verrà simulato un processo penale per omicidio stradale. Gli studenti partecipanti al progetto, valido come Ptco effettueranno poi alcune visite in aziende del settore automotive e un incontro con il Racing Team di Ingegneria.