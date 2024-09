Sicurezza nei luoghi di lavoro. Nasce la prima Accademia dedicata all’ingegneria sismica

Presentata da Manini Prefabbricati la prima Accademia di Ingegneria Sismica e che vuole essere luogo d’incontro e confronto tra le migliori esperienze e conoscenze per promuovere una nuova cultura progettuale e costruttiva. La presentazione, nella sede dell’azienda, nel corso del primo seminario promosso dall’ Accademia dal titolo “Riqualificazione sismica per la sicurezza degli ambienti di lavoro“. Intervenuti il responsabile della Divisione service, Salvatore Romano, il sindaco Stefania Proietti e i relatori, massimi esperti del settore, Marco Savoia dell’Università di Bologna e Paolo Riva dell’Università di Bergamo a cui è seguita la relazione del Responsabile tecnico Innocenzo Becci. La nascita dell’ Accademia, è stato sottolineato, è un progetto frutto dell’esperienza pluriennale maturata dall’azienda in materia, del continuo impegno da parte di Manini Prefabbricati nel mettere in sicurezza e ammodernare il patrimonio industriale italiano. "Un paesaggio industriale in troppi casi vetusto e inadeguato che insiste su un territorio fragile ed a forte rischio sismico quale quello italiano". Grazie a tecnologie d’avanguardia e soluzioni brevettate, l’azienda è in grado infatti di riabilitare strutturalmente gli edifici prefabbricati esistenti, garantendo loro non solo una nuova funzionalità, ma anche un significativo aumento della sicurezza sismica. "L’ Accademia – viene inoltre evidenziato - intende essere il punto di riferimento per l’ingegneria sismica, offrendo formazione, consulenza e supporto continuo a tutti gli operatori del settore, dagli studenti ai tecnici e agli accademici, per condividere le più recenti innovazioni in ambito antisismico e le best practice per garantire sempre la massima sicurezza dei prefabbricati industriali italiani".