Sicurezza e benessere. Un “doppio“ impegno

CORCIANO - Per la sicurezza sul territorio il questore incontra il sindaco di Corciano. Ieri mattina il primo cittadino, Lorenzo Pierotti, ha accolto il nuovo questore della provincia di Perugia, Dario Sallustio, nella sua prima visita a un Comune privo di presidio di polizia. L’incontro ha rappresentato un’occasione importante per avviare un dialogo costruttivo su temi centrali per il benessere e la sicurezza della comunità corcianese. Tra gli argomenti al centro della discussione tra i due rappresentanti istituzionali, si è parlato di tutela della sicurezza pubblica, contrasto alla microcriminalità e rafforzamento della collaborazione tra il Comune e la Questura di Perugia.

La volontà espressa da ambo le parti ed emersa durante il confronto è quella di consolidare una sinergia operativa volta a rispondere in maniera sempre più efficace alle necessità del territorio. Il sindaco Pierotti ha ribadito quanto la sicurezza dei cittadini rappresenti una priorità per l’amministrazione comunale. Il questore Sallustio ha sottolineato l’importanza di una stretta collaborazione tra le forze dell’ordine e le amministrazioni locali. La mattina è stata anche occasione per un’analisi delle principali criticità del territorio, con uno scambio di idee e proposte per implementare nuove strategie di prevenzione e controllo.