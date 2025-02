"Sicurezza, basta slogan. Noi preferiamo i fatti"

La sicurezza è un tema troppo importante per essere ridotto a uno slogan elettorale. Eppure, la destra continua a soffiare sul fuoco delle paure senza proporre soluzioni concrete. Noi, invece, preferiamo i fatti: la nostra amministrazione sta mettendo in campo azioni mirate per garantire una città più sicura, migliorando il coordinamento tra le istituzioni e rafforzando gli strumenti a disposizione delle forze dell’ordine.

A dirlo il capogruppo di Pensa Perugia Lorenzo Mazzanti, che ricorda il lavoro dell’assessore Andrea Stafisso: "La centrale operativa della Polizia Locale a Madonna Alta verrà potenziata con nuovi strumenti tecnologici e una riorganizzazione" e quello del consigliere delegato alla sicurezza, Antonio Donato, che "sta portando avanti un lavoro fondamentale di raccordo tra istituzioni, forze dell’ordine e cittadini".

"Anche la sindaca Vittoria Ferdinandi sta seguendo da vicino questo tema – aggiunge - promuovendo un approccio integrato che non si limita alla repressione ma punta anche alla prevenzione. Per questo, stiamo lavorando a progetti di riqualificazione e di coinvolgimento dei cittadini, perché una città più curata e partecipata è anche una città più sicura".