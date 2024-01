Si torna in classe . Via agli accorpamenti. Agabiti "Piano calibrato"

E dopo la pausa delle vacanze natalizie domani si torna in classe. Il nuovo anno scolastico prenderà il via nel segno degli accorpamenti imposti dalla legge nazionale a causa del calo demografico della popolazione studentesca. Operazione che però come ricorda l’assessore all’istruzione Paola Agabiti (foto), è avvenuta nel segno della concertazione e del rispetto dei territori. Come noto su Perugia non ci sono stati ridimensionamenti. Il Piano ha infatti coinvolto Assisi, il ternano, San Giustino e Todi-Marsciano.