Si taglia le dita con la motosega. Mano ricostruita al “Santa Maria“

Si taglia di netto quattro dita della mano sinistra con una motosega mentre lavora il legno nelle adiacenze della sua abitazione; la mano gli è stata ricostruita all’ospedale Santa Maria. Il paziente, un eugubino di 57 anni, si era gravemente ferito, accidentalmente, nella sua casa di Gubbio. L’intervento chirurgico condotto al Santa Maria di Terni ha permesso di reimpiantare le quattro dita della mano. È stato effettuato dall’equipe della struttura complessa di chirurgia della mano e microchirurgia. Il paziente era stato trasportato d’ urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Branca e quindi trasferito in eliambulanza a Terni, dove si trova il Centro di riferimento umbro per la chirurgia della mano. "L’intero gruppo operatorio di chirurgia della mano - spiega l’Azienda ospedaliera ternana - si è alternato al tavolo operatorio. Il responsabile, Luca Braghiroli, e i colleghi, Lorenzo Bocchino, Frassinella e Giuseppe Mosillo, hanno lavorato al microscopio operatorio, coadiuvati dall’anestesista Anastasia Andreani e dagli infermieri Armadori e Lucidi". "Un complesso lavoro di equipe che ha consentito di portare a termine un pieno risultato, ultimando il reimpianto in circa sette ore" sototlinea ancora l’ospedale. Il paziente è considerato in buone condizioni. "Solo in Centri di chirurgia della mano di alta specialità con servizio di reperibilità h 24, come fortunatamente abbiamo a Terni - spiega il dottor Braghiroli - è possibile prendere in carico lesioni di tale portata, garantendo un servizio che pochi Centri, 16 in tutto il territorio nazionale, sono in grado di offrire".

