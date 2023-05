Si spoglia e orina in piazza Denunciata col compagno

Di notte piazza Gabriotti si anima, con le temperature calde che invitano a uscire. Ma a un certo punto in un locale succede che due clienti iniziano ad esagerare e la serata finisce male, molto male. La coppia mentre balla cade, lui si rompe una gamba, lei si spoglia di fronte alla gente, arrivano le forze dell’ordine e partono due denunce. Sono dovuti intervenire i carabinieri per riportare la situazione alla normalità nella centralissima piazza di Sotto.

In un bar pieno di persone, un tifernate di 49 anni e una donna di origine straniera 42enne "completamente ubriachi, hanno iniziato a spintonare e inveire nei confronti degli altri avventori", si legge nella nota dei Cc. I due si sono prima esibiti in un ballo sfrenato, poi hanno perso l’equilibrio e sono cascati a terra: lui si è fratturato una gamba, lei ha riportato una ferita alla testa. A quel punto spaventati dall’evolversi della situazione, alcuni passanti hanno avvertito i carabinieri che si trovavano in centro per svolgere i controlli della movida e che sono subito intervenuti.

I militari dell’Arma hanno provveduto all’identificazione dei due che hanno inveito con parole oltraggiose nei loro confronti. La donna ad un certo punto si è persino spogliata togliendosi i pantaloni, gli slip per poi mettersi a orinare in mezzo alla piazza tra lo stupore e anche l’indignazione della gente. Con qualche difficoltà i militari hanno proceduto ad accompagnare la coppia in caserma: l’uomo e la sua compagna sono stati denunciati per resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale e atti osceni. Anche nella vicina frazione di Trestina i carabinieri della locale Stazione hanno eseguito alcuni controlli lo scorso fine settimana nei bar del posto, luoghi di ritrovo di molti ragazzi. Uno di loro, un 19enne residente in zona, è stato trovato in possesso di un coltello con una lama di 12 centimetri: è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Perugia per "porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere". I carabinieri con l’arrivo della stagione primaverile riferiscono di aver intensificato l’attività di controllo, soprattutto nelle ore notturne, nel centro storico di Città di Castello, costantemente affollato di gente. Lo scorso week end, nelle piazze del centro, erano infatti presenti numerose persone nei locali o nei vicoli tra i quali "alcune in evidente stato di ubriachezza che hanno dato non pochi problemi per l’ordine e la sicurezza pubblica", aggiungono ancora i militari dell’Arma.