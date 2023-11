Si schianta contro il cavallo, attesa per i funerali

SPOLETO - Per i funerali di Giuliana Massimiani, la OSS di 57 anni di Sellano, deceduta sabato mattina in seguito all’incidente che ha coinvolto un cavallo, ci sarà ancora da attendere. La salma della donna non è ancora stata restituita ai familiari e oggi la Procura della Repubblica di Spoleto dovrebbe stabilire se disporre l’esame autoptico. Intanto però proseguono le indagini condotte dalla Polizia stradale di Foligno, coordinata dalla dottoressa Simona Daidone. A intervenire per rilevare l’incidente sabato mattina alle 5 lungo la quattro corsie Foligno-Spoleto sono stati proprio gli agenti della stradale. La donna strava procedendo al volante della sua Kia, quando improvvisamente un cavallo ha attraversato la strada all’altezza di Campello sul Clitunno. L’impatto è stato fatale sia per l’animale, sia per la donna deceduta poco dopo all’ospedale. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Individuato il proprietario del cavallo.