Si picchiano e devastano il locale

TERNI La polizia ha denunciato due avventori di un bar che, dandosele di santa ragione per futili motivi, avevano danneggiato arredi e suppellettili del locale. I due erano stati segnalati alle forze dell’ordine dal proprietario dell’esercizio. Si tratta di un 53enne ternano e un 37enne romano, descritti dallo stesso proprietario del bar come "due che creano sempre problemi", riferisce la Questura. Ad incastrarli, le immagini del sistema di videosorveglianza del locale che li riprende prima a battibeccare, per poi picchiarsi e tirarsi contro contro bicchieri, bottiglie e sedie metalliche all’esterno dell’esercizio. I due sono stati denunciati alla magistratura per danneggiamento aggravato in concorso.