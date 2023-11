Si lavora per accendere l’Albero. Avrà un francobollo dedicato

GUBBIO – E’ cominciato il conto alla rovescia per l’accensione dell’Albero di Natale più Grande del Mondo (7 dicembre), sottolineata quest’anno da uno speciale riconoscimento, l’emissione dal primo dicembre di un francobollo dedicato alla suggestiva luminaria da parte dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in collaborazione con Poste Italiane Sezione Filatelia. Proprio per questo il comitato degli alberaioli, con il supporto della Venerucci Comunicazione ed uno scatto di Luana Ceccarelli, ha deciso di realizzare il ’Calendario 2024’ con l’immagine dell’Albero incorniciata da un grande francobollo con tanto di annullo postale datato 7 dicembre 2023. Il calendario sarà disponibile nei prossimi giorni nell’ufficio informazioni turistiche (IAT) in Via della Repubblica e vari esercizi commerciali cittadini. Dal 22 novembre invece prenderà il via il progetto “Adotta una luce”, un modo concreto per “dediche speciali”.