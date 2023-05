Si gira il film ’L’età giusta’ Ad Assisi il gran finale

ASSISI – Valeria Fabrizi, Alessandro Bertoncini, Gigliola Cinquetti, Giuliana Loiodice, Paola Pitagora, Giuseppe Pambieri e Iole Mazzone sono gli interpreti di ’L’età giusta’, commedia diretta da Alessio Di Cosimo le cui riprese sono in corso da ieri in Assisi. Nella città serafica viene realizzato il finale del film con la troupe che sta girando di fronte alla Basilica papale di San Francesco e alla Basilica di Santa Chiara; nei giorni scorsi le telecamere sono state a Narni e Todi.

"Si tratta di un road movie: il pulmino rubato a una casa di riposo scarrozza le quattro anziane in giro per le strade d’Italia – spiega il regista Alessio Di Cosimo, già autore di corti premiati e documentari – L’emozione principale del film sarà la tenerezza. Si alternano scene di forte intensità recitativa, quasi drammatica, a scene molto divertenti create da situazioni paradossali come l’arresto da parte della polizia in autostrada dopo che le ’nonnine’ hanno bruciato una busta piena di marijuana. L’intenzione è quella di riproporre, con tutto il rispetto del caso, il genere della commedia all’italiana che ci ha resi famosi in tutto il mondo". Insomma Assisi, ancora una volta sotto i riflettori, dopo le riprese nei mesi scorsi della fiction di Rai Uno "Che Dio ci aiuti", settima edizione, interamente girata nella città serafica. Il film è finanziato dal Mic Dgca secondo l’avviso pubblico di sostegno alle imprese audiovisive "Por- Fesr 2014-2020 Asse3 - Azione 3.2.1 - Avviso Film Fund 2021". Il film è prodotto da 102 Distribution, Settembre Produzioni, CD Cine Dubbing, An.tra.cine e Well Enough Film in collaborazione di Rai Cinema e con il supporto di Umbria Film Commission.