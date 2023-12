Si dimette dalla carica. Tiziana Buonfiglio. Giuseppe Testa nuovo ad

TERNI Improvviso cambio al vertice del Servizio idrico integrato. Tiziana Buonfiglio, amministratrice delegata da dicembre 2018, ha rassegnato le dimissioni subito dopo l’assemblea del 29 novembre e nel cda di ieri è avvenuta la cooptazione di Giuseppe Testa, nuovo ad del Sii. "Tiziana Buonfiglio - ricorda il Sii – ha guidato l’azienda che gestisce l’idrico nel 32 comuni della provincia di Terni per cinque anni, durante i quali il valore della società è cresciuto del 79%". "Non posso che ringraziare – così il presidente Carlo Orsini – Tiziana Buonfiglio per tutto ciò che ha fatto in questi anni per la società e per il nostro territorio. Manager lungimirante e tenace ha saputo guidare il Sii con grande professionalità ed ostinazione". Giuseppe Testa, il nuovo amministratore delegato, è un manager che opera da quasi 25 anni nel settore Energy & Utility. Ha iniziato il suo percorso professionale nella multinazionale della consulenza Accenture. E’ entrato nel gruppo Acea nel 2014 dove dal 2018 ha ricoperto, per la società di distribuzione dell’ energia elettrica di Roma), il ruolo di direttore dei servizi commerciali.