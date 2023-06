Si celebra il XX Giugno Iscrizione all’Albo d’oro di Carlo Pagnotta

Le celebrazioni del XX giugno entrano oggi nel vivo con la giornata clou che avrà il suo culmine a mezzogiorno alla Sala dei Notari con l’iscrizione all’albo d’oro di Carlo Pagnotta, direttore artistico di Umbria Jazz. Dalle 10 vengono deposte le corone di alloro in Borgo XX Giugno al monumento di Caduti del XX giugno 1859, alla lapide per l’ingresso delle truppe alleate e alla lapide per i patrioti fucilati dai nazi-fascisti. Altre corone alle 11 al civico cimitero e alle 11.30 in piazza Ruggero Puletti.