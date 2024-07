’Sì Assisi’, boom in stazioni e web. Quasi trenta milioni di contatti per la campagna pubblicitaria

Oltre 9,1 milioni di ’impression’ sui social, ben 18,7 milioni di visualizzazioni sul web, circa 6,5 milioni di contatti nelle grandi stazioni ferroviarie italiane che l’hanno ospitata. Sono i numeri straordinari registrati da “Sì Assisi”, la nuova campagna di promozione turistica della città di Assisi, firmata dalla prestigiosa agenzia Armando Testa, con la strategia media di The Gate Communication. Lanciata il 22 aprile scorso, con l’obiettivo di valorizzare Assisi come mèta turistica ideale da vivere tutto l’anno, ha ottenuto risultati ben oltre le aspettative previste, addirittura quintuplicando le visualizzazioni stimate per la creatività proposta per il web.

La campagna “Sì Assisi” è stata concepita come multicanale, pianificata sul web e sui canali social anche con maxi affissioni e circuiti Go Tv Plus in 13 grandi stazioni italiane: come Milano Centrale, Roma Termini e Tiburtina, Torino Porta Nuova, Genova Brignole, Genova Piazza Principe, Verona Porta Nuova, Venezia Santa Lucia, Venezia Mestre, Bologna Centrale, Napoli Centrale, Bari Centrale, Palermo Centrale. "Sono numeri straordinari e ben oltre le aspettative – hanno sottolineato Stefania Proietti e Fabrizio Leggio, sindaco e assessore al turismo di Assisi – che confermano come la nuova strategia di promozione dell’immagine della città sia efficace e vincente, con risultati concreti e tangibili anche sul fronte delle presenze turistiche che registrano numeri in continuo aumento. È la prima volta che Assisi è protagonista di una campagna di comunicazione nazionale, finalizzata a valorizzarla nel suo complesso e a promuoverla come meta turistica ideale da vivere tutto l’anno. Un netto cambio di passo sul fronte della promozione e comunicazione turistica, che favorisce anche nuove opportunità di sviluppo".