Si allaga una palazzina in via Toti. Inquilino colpito da malore e salvato

Dall’appartamento al piano di sopra colava acqua. L’abitazione era chiusa, nessuno rispondeva. Il proprietario di casa, contattato dai vigili del fuoco, aveva confermato che nell’abitazione viveva una persona. A quel punto, l’intervento. Prima la verifica con l’autoscala, salita fino al 6 piano del palazzo di via Toti, quindi l’ingresso in casa. Dove i vigili hanno trovato l’inquilino privo di conoscenza. Una volta recuperato e collocato in una barella toboga, è stato affidato alle cure del 118, quindi il trasporto al Santa Maria della Misericordia. Un intervento tempestivo che si è rivelato decisivo per salvare la vita alla persona colta da malore, ora presa in cura dai medici del Santa Maria della Misericordia.