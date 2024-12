Show e laboratori per il “Christmas . Wonder Village“

Entra nel vivo a Cascia il “Christmas Wonder Village“ che unisce tradizione, musica e spettacolo. Così da oggi a domenica bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni possono partecipare a “Christmas Wonder Music”, un laboratorio musicale ideato dall’Associazione Opera Morlacchi in collaborazione con la Scuola di musica Giovanni e Donato da Cascia e la Corale Santa Rita: Il laboratori è condotto da Maria Cristina Lalli, con Francesco Montani e Rita Narducci, esperti nel campo dell’educazione musicale e si svolge nella Sala Don Sante Quintiliani, oggi e domani dalle 10 alle 12 con attività corali e pratiche musicali, mentre domenica alle 17 si tiene il concerti finale e consegna degli attestati. In cartellone c’è anche il concerto “Christmas Inside: In Dulci Jubilo”, uno degli appuntamenti più attesi del Natale di Cascia per i 30 anni di attività della Corale Santa Rita di Cascia, in scena domani alle 18.30, in memoria di Paolo De Santis. Un evento di grande spessore con protagonisti insieme alla Corale anche l’Orchestra Sinfonica “I Concertisti di Umbertide” e altri quattro cori.