"Sfruttamento dei rider. Adesso basta"

TERNI – I lavoratori del food delivery hanno manifestato con un sit-in pacifico di protesta anche a Terni. Ad esprimere solidarietà verso la categoria è il consigliere regionale del PD Francesco Filipponi che interviene dopo la protesta. "I rider – spiega Filipponi – chiedono attenzione da parte delle istituzioni che devono intervenire su un problema di lavoro irregolare che riguarda un intero settore: quello del food delivery. E questa è una questione che parte da Terni ma riguarda anche altri territori della nostra Regione. Non possiamo più chiudere gli occhi davanti ad una situazione che vede lavoratori senza un contratto e aziende che aggirano le regole. Nonostante i rider si siano mossi presentando esposti e segnalando il problema alle forze dell’ordine, il loro sfruttamento continua. È ora che la politica e le istituzioni ne prendano atto e passino ad azioni concrete".

Il Partito democratico – aggiunge Filipponi – è sempre stato sensibile alle tematiche della tutela del lavoro, in ogni sua forma. Lo testimonia la proposta di legge presentata nella scorsa legislatura dall’allora gruppo Pd proprio per la tutela dei riders, lavoratori spesso senza voce, che non possono essere dimenticati e che hanno bisogno di essere sostenuti".