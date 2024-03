Sfilano veicoli d’epoca sulla ’lunga’

TERNI Torna dopo oltre quarant’ anni la “Cesi scalo-Cesi“, l’evento motoristico di auto d’epoca che si svolgeva negli anni ‘70 e ‘80 a Terni. Una sfilata non competitiva su strade chiuse organizzata dall’associazione Autodepocaeventi che ha presentato l’iniziativa in una conferenza stampa in Provincia. Appuntamento domani dalle 9.30 con “Cesi Parade“. I partecipanti percorreranno i cinque chilometri della “lunga“ di Cesi per due volte e poi, lambendo Carsulae, raggiungeranno Montecastrilli per una conviviale al Centro fiere don Serafini dedicata ai soci ed allargata per l’occasione a tutti i partecipanti che sfileranno nel centro di Montecastrilli fino a raggiungere l’area fieristica, dove le auto saranno esaminate da una giuria dedicata che premierà quelle più rappresentative.