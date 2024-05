Settimana celiachia Focus prevenzione: "Mantenere alta l’attenzione sulla malattia"

In Umbria, ogni anno, si registrano almeno un centinaio di nuovi casi di celiachia. Proprio per sensibilizzare la cittadinanza su questa patologia, in occasione della settimana nazionale che si conclude oggi, Aic (Associazione italiana celiachia) ha promosso, in collaborazione con i Comuni e le più importanti aziende della ristorazione collettiva, l’iniziativa “Tutti a tavola, tutti insieme: le giornate del menu senza glutine”, l’organizzazione di un pasto per tutti nelle mense delle scuole dell’infanzia e primaria. In Umbria, negli istituti aderenti all’iniziativa, sono stati somministrati 4.865 piatti senza glutine.

"Questi appuntamenti sono fondamentali – dichiara il presidente regionale Samuele Rossi - perché servono a sensibilizzare la cittadinanza e la classe medica a mantenere alta l’attenzione sulla sintomatologia che può far sospettare nel paziente l’esordio della celiachia. Una diagnosi precoce, infatti, è fondamentale per prevenire possibili complicanze". Proprio per la delicatezza del tema, oggi al Chocohotel di Perugia, durante l’assemblea ordinaria si parlerà sull’importanza dei follow up, degli screening e sulle novità per le persone celiache. Nella prima parte della mattinata ci sarà l’approvazione del bilancio di Aic Umbria 2023 ed il punto della situazione sull’attività dell’associazione. Dalle ore 11 alle 13, invece, interverrà il comitato scientifico di Aic Umbria. Dopo l’introduzione, a cura del professor Giuseppe Castellucci, si parlerà dell’importanza del Follow Up (dottoressa Rita Cozzali), dello screening Diabete di Tipo 1 e Celiachia (dottoresse Giulia Berioli e Rita Cozzali), degli studi di coorte e le terapie alternative nell’adulto (dottor Francesco Valitutti).