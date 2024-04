Settima tappa del Giro d’Italia 2024. Tanti eventi tra sport e solidarietà

Con un ricco calendario di appuntamenti collaterali, oltre una ventina che prenderanno il via domani, Foligno si appresta ad ospitare la partenza della settima tappa del Giro d’Italia, quella a cronometro individuale Foligno -Perugia in calendario venerdì 10 maggio. Quest’anno, come in occasione dell’arrivo del Giro edizione 2021, oltre a convegni, incontri, passeggiate in rosa, iniziative per i bambini, pedalate in città, spazio alla solidarietà con la promozione delle borracce, il cui ricavato sarà destinato alle attività della Caritas diocesana. Le iniziative sono state presentate ieri all’Oratorio del Crocifisso alla presenza di alcuni rappresentanti dell’amministrazione comunale e dei vertici delle associazioni. Gli eventi si svolgeranno dal 21 aprile al 10 maggio con il coinvolgimento delle varie associazioni, cicliste e non, presenti in città. Si comincia domani, appuntoi, con il convegno "Voglio solo essere felice e comincio a scuola", su sport, istruzione e disabilità organizzato dalla associazione “Penso Positivo by Tommaso“ all’auditorium Santa Caterina alle 10. Per il 22 “L’alimentazione nello sport“, convegno con degustazione conclusiva organizzato da Sgd Fulginium e Panathlon International Club Clitunno (sala conferenze di Palazzo Trinci, alle 17). In occasione del Giro d’Italia, verrà lanciato un fumetto, a cura della Armando Curcio Editore, con due protagonisti particolari, Otto e Lea, un falco e una tartaruga, che aiuteranno, in bicicletta, i più piccoli a conoscere la città. Dal 25 aprile al primo maggio “Ricami in rosa“, mostra a cura dell’Università della Terza Età di Foligno.

Coinvolte nelle varie iniziative Asd Educare con il Movimento, associazione Fulgineamente, Felcos Umbria, Usl Umbria 2, Coopculture, Pro Loco Pale, associazione La Francescana ciclostorica, Fiab Foligno, Soroptimist, Gal Valle Umbra, Ormesa Srl, Asd Unione Ciclistica Foligno e Asd Unione Ciclistica Foligno Start, Ente Giostra Quintanella, Aps Sbandieratori e Musici, Carnevale di Sant’Eraclio in collaborazione con la Comunanza Agraria di Sant’Eraclio, l’Ente Giostra della Quintana, associazione Borghi e Centri Storici della Valle Umbra. Ecco, gli appuntamenti più imminenti.

C.Lu.