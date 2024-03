Sette i Comuni con il blasone. Nuove adesioni

Perugia Sono 7 in Umbria i comuni che si possono fregiare della bandiera spighe verdi, con l’auspicio che diventino sempre di più. Con questo obiettivo, oggi a Perugia è stato illustrato, ai rappresentanti dei comuni umbri interessati, il Questionario Spighe Verdi, che sarà pubblicato la settimana dopo Pasqua e che potrà essere consegnato entro il 22 maggio. I comuni con le Spighe verdi sono Acquasparta, Deruta, Montecastrilli, Montefalco, Norcia, Scheggino e Todi.

Hanno partecipato all’ incontro l’assessore regionale al turismo, Paola Agabiti, il Presidente FEE (Foundation for Enviromental in Education) Claudio Mazza e la referente regionale Maria Rosi.

"Un progetto che abbraccia molte tematiche, dall’agricoltura all’ ambiente – ha affermato Paola Agabiti -. In quest’ottica stiamo lavorando insieme ai comuni per portare avanti progetti che possano coniugare l’attività economica con la tutela dell’ambiente, scegliendo strategie di gestione del territorio che giovi all’ambiente e alla qualità della vita dell’intera comunità". "La fondazione Fee Italia ha condiviso con Confagricoltura un set di indicatori in grado di fotografare le politiche di gestione del territorio – ha dichiarato Claudio Mazza – e indirizzarle verso criteri di massima attenzione alla sostenibilità".