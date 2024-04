Lavori al Bulagaio: lunedì chiuso al traffico il tratto di Ponte Rio

PERUGIA - Quella perdita lungo la strada del Bulagaio è stata segnalata più volte dai cittadini, ma l’intervento è stato rinviato dato che l’intervento è complesso e richiede la chiusura della strada per alcune ore. Così dopo il sopralluogo congiunto dei tecnici di Umbra Acque e di quelli del Comune, è stato deciso che i lavori verranno eseguiti lunedì 29 aprile. La squadra degli operai inizierà i lavori alle 8,30 per terminarli alle 17,30 (salvo anticipazioni). Il tratto interessato è quello che si trova su Strada Ponte Rio, nei pressi della chiesa dei Cenciarelli. Per questo motivo lunedì scatterà il divieto di transito nel tratto compreso fra Strada dei Lambrelli e via del Bulagaio. Chi proviene da Ponte Felcino potrà salire verso il centro storico dai Lambrelli appunto, per risbucare in via Eugubina, oppure proprio da Ponte Felcino potrà decidere di salire dalla stessa via Eugubina. Idem per chi procede in senso opposto. Probabile ci siano dei disagi vista l’alta intensità di traffico, soprattutto al mattino e il consiglio è quindi quello di fare i percorsi alternativi.