"Servono sgravi fiscali"

TERNI "Necessari incentivi per gli investimenti da parte degli operatori commerciali nella cosiddetta difesa passiva”. Servono contributi a fondo perduto sugli investimenti riguardanti l’installazione di vetrine antisfondamento, sistemi di videosorveglianza, ed anche forme di sgravi/contributi che favoriscano l’illuminazione delle vetrine nelle 24 ore". Così Confcommercio. Focus su furti e “ spaccate“ che si ripetono, nel Comitato per l’ordine e la sicurezza convocato dal prefetto Antonietta Orlando.. "Dal confronto con i dati dello scorso anno non se ne è rilevato un incremento; la richiesta di maggiore sicurezza è stata comunque oggetto di attenzione e approfonditamente affrontata – così la Prefettura – .E’ stata dunque proposta la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra la Prefettura e le associazioni datoriali Confcommercio e Confesercenti, al fine di incrementare il livello di tutela degli operatori economici, anche mediante l’impiego dei più moderni strumenti tecnologici. Il protocollo “Video – allarme antirapina” vuole attuare sul territorio della provincia di Terni un accordo quadro stipulato, a livello nazionale, tra il Ministero dell’Interno, Confcommercio Imprese e Confesercenti. Il Comune si è impegnato ad implementare l’illuminazione pubblica e ad installare nuove telecamere. Le associazioni di categoria si sono impegnate a sensibilizzare gli esercenti affinché si dotino di misure di difesa passiva, quali, ad esempio vetri e saracinesche antisfondamento".