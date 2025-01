Servizio Civile Universale. Due open day di Anci Umbria

PERUGIA - Lunedì 3 e mercoledì 5 febbraio, dalle 9 alle 15, presso la nuova sede Anci Umbria, situata in via Palermo 86/A a Perugia, sono in programma due open day del Servizio Civile Universale. Gli operatori locali di progetto saranno a disposizione di coloro che vogliono visitare gli uffici dell’Associazione, avere informazioni in merito ai progetti del bando e sul network di Anci Umbria. Tra i Comuni che hanno aderito, sono ancora in programmazione gli open day di: Perugia (lunedì 3 presso la biblioteca Augusta; martedì 4 e mercoledì 5 presso le biblioteche degli Arconi, Sandro Penna e degli Armeni; Campello sul Clitunno (in programma lunedì 3 e martedì 4 presso la sede del Museo etnografico della civiltà contadina), Gualdo Tadino (giovedì 6 presso il palazzo comunale), Gubbio (tutti i giorni feriali fino a venerdì 7, presso l’ufficio Informagiovani), Montefalco (tutti i giorni feriali fino a venerdì 7, presso la biblioteca comunale), Orvieto (tutti i giorni feriali fino a giovedì 6, presso la sala operativa della protezione civile; il 6 presso la nuova biblioteca pubblica Luigi Fumi).