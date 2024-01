Servizio civile Chance per 1090 giovani: "104 progetti tra economia e welfare"

Servizio civile: in Umbria gli enti che si occupano di questa funzione propongono ai giovani 49 programmi di intervento articolati in 104 progetti per un totale di 1.090 posti disponibili, distribuiti tra le due province di Perugia e Terni, rispettivamente 872 e 218. Cresce ancora l’offerta per i giovani con minori opportunità per i quali sono riservate 22 posizioni per la bassa scolarizzazione (titolo di studio non superiore al diploma di scuola secondaria inferiore), 148 per difficoltà economiche (ISEE inferiore a 15.000 euro) e ancora 15 per giovani con riconoscimento di disabilità.

Cresce anche la proposta, nell’ambito dei progetti di servizio civile, di un percorso di tutoraggio finalizzato a fornire agli operatori volontari, attraverso un percorso di orientamento al lavoro, strumenti e informazioni utili per progettare il proprio futuro formativo/professionale al termine della loro esperienza, passando dal 93,5% dello scorso anno all’attuale 99,5%, garantendo, quindi a alla quasi totalità del futuro contingente di operatori volontari, la fruizione della misura. Alla selezione possono partecipare i giovani fra i 18 e i 29 anni non compiuti, italiani o stranieri purché regolarmente soggiornanti nel Paese. La domanda di partecipazione può essere inoltrata esclusivamente attraverso procedura telematica dalla piattaforma dedicata DOL accessibile tramite SPID (https://domandaonline.serviziocivile.it).

"Anche quest’anno possiamo essere soddisfatti. L’Umbria è cresciuta, offrendo più posizioni e possibilità degli ultimi anni, quasi 1.100 – afferma Luca Coletto, assessore con delega alle politiche per i giovani – Dobbiamo sicuramente ringraziare gli enti di servizio civile, che hanno svolto un gran lavoro nell’immaginare e proporre iniziative interessanti".