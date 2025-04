Servizi sociali. Convenzione prorogata

La Commissione Cultura del Comune ha approvato con 10 voti a favore e 6 astenuti la proroga della convenzione sulla gestione associata dei servizi socio-assistenziali della zona sociale 2. Illustrando l’atto l’assessora Costanza Spera e la dirigente Roberta Migliarini hanno ricordato che lo schema di convenzione è stato approvato nel 2021 e concerne la gestione del sistema di interventi e servizi sociali, socio-educativi, socio-sanitari e socio-lavorativi previsti nelle varie aree di intervento, compresi quelli relativi alla programmazione e alla gestione delle risorse del Fondo Sociale Europeo relativi alla zona sociale 2, composta dai Comuni di Perugia (capofila), Corciano e Torgiano. Attualmente si è in attesa dell’approvazione del nuovo Piano Sociale Nazionale e del conseguente Piano Sociale Regionale, il quale fornirà le indicazioni programmatiche per gli interventi e i servizi sociali al fine di garantire la piena attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (Leps), nel rispetto e nella valorizzazione del confronto con le autonomie locali. E’ stata quindi manifestata la volontà da parte del Comune di Perugia con i Comuni di Corciano e Torgiano, di avviare il percorso per la predisposizione della nuova convenzione.

Nelle more di questo percorso, con l’atto in oggetto si è quindi provveduto alla proroga della convenzione vigente fino al 31 dicembre 2025, al fine di non interrompere gli interventi ed i servizi sociali in atto ricompresi nella convenzione per la gestione associata e di continuare ad utilizzare i relativi finanziamenti europei, nazionali e regionali.