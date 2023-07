"Servizi di Assistenza a Terni: l'Appello dello SPI-CGIL"

"La città registra una crescente popolazione over 65 con una percentuale alta di donne e uomini soli, non sempre autosufficienti o comunque in condizioni di solitudine e emarginazione". Lo scrive in un post Attilio Romanelli, segretario provinciale dello Spi Cgil. "Serve attivare un sistema di servizi di assistenza territoriali adeguati alla domanda – continua –, come diventa non più derogabile avviare, con il controllo delle Istituzioni, esperienze di co-hausing dove si integrano esperienze tra generazioni diverse. Questo terreno non può più essere considerato solo come spesa, ma utile investimento per le tante occupazioni che potrebbe muovere e per gli effetti sociali conseguenti".

L’appello dello Spi-Cgil è per un progetto complessivo che prenda atto dell’invecchiamento della popolazione e della necessità di provvedere ai bisogni, sempre crescenti, della terza età in tutto il territorio della provincia di Terni.