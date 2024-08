Servizi al cittadino I Digipass raddoppiano. Accedere alla burocrazia è più facile

Sono stati riattivati i Digipass del Comune di Perugia, sportelli che offrono assistenza o formazione gratuita per l’utilizzo dei servizi e delle tecnologie digitali. I principali servizi forniti sono: attivazione e recupero password per spid e cie id, prenotazioni cup e ritiro referti, consultazione fascicolo sanitario elettronico, posta elettronica, anagrafe digitale (cambio residenza, ritiro certificati), elaborazione e presentazione pratiche telematiche (bonus, rimborsi, agevolazioni), prenotazione appuntamenti, curriculum vitae, app io, sito Inps, attivazione pec e firma digitale, prenotazione passaporto, pagamenti pagoPa e tanto altro. Dal 2 settembre il Digipass diventa operativo presso l’Ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Perugia a Palazzo Grossi (in piazza Morlacchi 23). Sarà aperto dal lunedì al venerdì con orario 10-13 in luogo di quello in via Idalia, ove verranno svolte attività formative di alfabetizzazione digitale nell’ambito del FabLab (progettazione e stampa 3D). Ecco gli altri punti Digipass di Perugia, Corciano, Torgiano e il calendario aggiornato, in vigore sempre dal 2 settembre: Ponte San Giovanni c/o URP via Cestellini (c/o Centro Euliste-Biblionet), lunedì e mercoledì orario 15-17, giovedì orario 11-13; Ponte San Giovanni c/o Giove Informatica (solo su appuntamento) via Catanelli 19 martedì dalle 11 alle 13, venerdì orario 15-17; Ponte Felcino via Maniconi 99 c/o Polizia Municipale giovedì 9-11; Corciano - Ellera via Quattro Giornate di Napoli (c/o Cisl Centro commerciale “La Galleria”) martedì orario 15-17; Corciano centro commerciale Quasar sabato orario 16-19; Torgiano Corso Vittorio Emanuele II, sede Amministrazione comunale piano 3 mercoledì orario 11-13. Per informazioni e appuntamenti: tel. 335 1200989.