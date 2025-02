Serrande alzate, rilancio del centro. Nella seconda domenica del mese

I commercianti del centro storico hanno lanciato l’iniziativa dell’apertura straordinaria delle attività nel corso della seconda domenica di ogni mese. Il debutto c’è stato domenica 9 febbraio e il risultato è stato più che positivo, con centinaia di persone in giro per le vie del ‘centro del mondo’, incuriositi dagli ultimi giorni di saldi. Il tema del rilancio del centro storico, del suo commercio e della vivibilità è al centro del dibattito da diverse settimane. Confcommercio, da settembre, ha avviato la pratica del parcheggio gratis dalle 17 alle 20 del venerdì e del sabato, con l’obiettivo di incentivare le uscite in centro e di conseguenza lo shopping. Dal fatto che tale pratica venga rinnovata di settimana in settimana, sembra che il risultato ci sia e i cittadini abbiano gradito il provvedimento. Nel frattempo però il tema è diventato anche priorità della politica. Gli assessori Elisabetta Ugolinelli e Michela Giuliani, nei giorni scorsi, hanno incontrato i commercianti, mettendo sul tavolo una serie di proposte e di iniziative, proponendo anche una interlocuzione continuativa.

Il presidente di Confcommercio, Aldo Amoni, dal canto suo, si è fatto promotore di una ‘cabina di regia’ per il centro storico, con tutte le altre associazioni di categoria, che dovrà essere convocata prossimamente . Il 7 febbraio scorso, inoltre, tutti i consiglieri di minoranza hanno chiesto un Consiglio comunale aperto avente per argomento ‘La rivitalizzazione del centro storico di Foligno’. "Tutti ci rendiamo conto della necessità di trovare soluzioni e proposte condivise, per migliorare la vivibilità e l’attrattiva del centro della nostra città. Alcune attività commerciali soffrono, e, nel contempo, si lamenta un clima non sempre tranquillo e rassicurante, soprattutto nelle ore serali. Noi auspichiamo che a questo Consiglio, per la cui organizzazione è già stata convocata la riunione dei capigruppo (18 febbraio), possano essere invitate a partecipare e a prendere la parola le varie associazioni, i commercianti e gli abitanti del centro e tutti coloro che lo hanno a cuore, e che si possa discutere tutti insieme. Auspichiamo anche la presenza delle forze dell’ordine, in particolare della polizia urbana", spiega in una nota la minoranza consiliare. Insomma il dibattito sul rilancio del commercio in centro è più che aperto.