"Senza agibilità da sei anni", sequestrata la sala principale della discoteca Matrioska

Deruta (Perugia), 28 novembre 2023 – I carabinieri tornano ancora al Matrioska di Deruta. Un nuovo provvedimento ha, infatti, interessato la discoteca. Prima la sospensione della licenza per un mese, a causa delle ripetute risse che si erano verificate all’interno del locale e dopo aver accertato che, in più occasioni, in violazione della legge, venivano serviti alcolici anche a minorenni. Nello specifico, il provvedimento del questore di Perugia era scattato a fronte di ripetuti episodi di violenza nei quali le persone coinvolte avevano riportato anche ferite per le quali erano dovute ricorrere alle cure mediche. Ora, a distanza di alcune settimane, il sequestro preventivo di una delle tre sale della discoteca. Dove i carabinieri di Todi, prima che i trenta giorni di sospensione dell’attività si concludessero, sono andati a mettere i sigilli alla sala Follia. Un sequestro preventivo dovuto alle presunte violazioni alle norme riscontrate. Il motivo del provvedimento, disposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Spoleto, su richiesta della Procura, è la mancanza del certificato di agibilità della sala, la principale del locale. Una carenza che, secondo gli inquirenti, determinerebbe "il concreto pericolo per l’incolumità pubblica". L’irregolarità è emersa dopo la chiusura, dai controlli della documentazione fornita dal Matrioska, i carabinieri hanno constato circostanza che nel 2017 la società che gestisce il locale aveva ottenuto l’agibilità per due delle tre sale, ma nonostante questo, secondo quanto emerso, avrebbe continuato a organizzare serate utilizzando l’intero locale, compreso la sala Follia, anche in assenza dei requisiti antincendio e i necessari presidi di sicurezza, e senza mai, in questo lasso di tempo, provvedere al necessario adeguamento. In sostanza, secondo la contestazione della Procura della Repubblica di Spoleto, la società che ha in gestione il locale avrebbe organizzato, nella sala non in regola, serate e feste con centinaia di partecipanti, per sei anni, in violazione delle prescrizioni impartite dal Comune di Deruta a tutela dell’incolumità pubblica. Il legale responsabile della società risulta indagato dalla Procura di Spoleto per l’ipotesi di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo.