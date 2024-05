Selezioni aperte per laboratorio e masterclass

TODI – Dopo la presentazione del Manifesto che quest’anno vede la prestigiosa firma di Marc di Suvero, Todi Festival apre le iscrizioni per le attività dedicate alla formazione di artisti e pubblico in programma a Todi, nel corso della 38esima edizione del Festival che si svolgerà dal 24 agosto al 1° settembre. Questi gli appuntamenti: la Masterclass Mr. Paradise: Tennessee Williams dreams condotta da Alessio Pizzech e Matteo Tarasco, dal 26 al 31 agosto, e Il Laboratorio di Scrittura critica guidato da Viviana Raciti che si svolgerà per l’intera durata del Festival. Entrambi si terranno presso lo storico e centralissimo Palazzo del Vignola. Per informazioni e iscrizioni relative alla Masterclass è possibile scrivere, entro domenica 7 Luglio, a [email protected] o contattare il 320 6236109. Nell’ambito della collaborazione tra Todi Festival e la rivista online Teatro e Critica, dal 24 Agosto al 1° Settembre, Todi tornerà a essere la sede dell’atteso Laboratorio di scrittura critica e giornalismo teatrale, condotto da Viviana Raciti e anche quest’anno gratuito. a chiamata è rivolta ad amanti del teatro senza limiti di età, a spettatori e spettatrici, studenti e studentesse in arti performative e giovani firme della stampa. Per inviare la propria candidatura (entro venerdì 16 Agosto) è possibile scrivere a [email protected].