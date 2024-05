Seicento studenti al convegno contro le dipendenze

TERNI - “Fai Gol – No alla Droga”: è il titolo del convogno promosso per domani da Questura, Comunità Incontro, Ternana Calcio e Ufficio scolastico provinciale. L’iniziativa, che si terrà a partire dalle 10 al PalaTerni, vedrà coinvolti oltre 600 studenti delle scuole superiori. All’intervento del questore di Terni, Bruno Failla, seguiranno quelli degli altri promotori: il presidente della Ternana calcio, Nicola Guida; la rappresentante dell’Ufficio Scolastico Territoriale, Giovanna Sallemi; il responsabile della Comunità Incontro Onlus “Molino Silla” di Amelia, Giampaolo Nicolasi. In chiusura, le rappresentazioni di un’opera teatrale dell’attore-autore Stefano de Majo e dei musicisti del Conservatorio Statale di Musica “Giulio Briccialdi”.