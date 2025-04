Sei carri in corsa per il Cantamaggio. La manifestazione resiste al tempo e “difende“ un’antica tradizione

TERNIMercoledì 30 alle 21 la tradizionale sfilata dei carri per la 129esima edizione del Cantamaggio ternano, alla 129esima edizione. I sei carri allegorici in concorso che coloreranno la città dell’acciaio sono “Oltre la gabbia: la forza di scegliere la libertà” del gruppo maggiaiolo di Acquasparta e realizzato dal Carnevale dei bambini di Acquasparta, “La vita è ‘na giostra” del gruppo maggiaiolo Polymer - Sabbione - Pallotta e realizzato dal centro socio culturale Polymer, “No more war” del gruppo maggiaiolo Montecastrilli e realizzato dall’associazione Maceole e dalla Comunità Incontro, “Natura contro” del gruppo maggiaiolo Aics Terni e Asd Il Salice, “Alta marea” del gruppo Giovani maggiaioli arronesi, “’Na primavera da favola” del gruppo maggiaiolo Lu Riacciu. Come tutti gli anni chiudere la sfilata ci sarà l’immancabile carro fuori concorso delle “penne all’arrabbiata“, sempre a cura del gruppo maggiaiolo Lu Riacciu. Dal termine della serata i carri allegorici saranno esposti fino al 4 maggio in piazza Europa. La premiazione la sera del primo maggio davanti a Palazzo Spada. Il taglio del nastro del Cantamaggio c’è stato venerdì sera al “Secci“ con la 13esima edizione del concorso delle canzoni maggiaiole “Capiato“. Ecco la classifica delle canzoni con tema legato al carro allegorico. Primo classificato “Un cielu de plastica” del gruppo maggiaiolo Aics Terni – Asd Il Salice cantata da Stefano Costantini, musica di Silvestrelli e testo di Costantini. Il secondo posto è andato al “Ballo del pappagallo” del gruppo maggiaiolo Acquasparta cantata da Cecilia Grigioni, musica di Grigioni e Martelli, testo di Semiti. Terzo posto per “Se lu munnu vivesse perdurù” del gruppo maggiaiolo Montecastrilli-Comunità Incontro, cantata da Eugenia Scepi, musica Bernardini e testo Scepi. Nelle canzoni a tema libero, primo posto per “Quann’ero piccola” cantata da Simona Sciò, musica di Chirchirillo, testo di Raspetti e Sciò.