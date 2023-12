Sei assunzioni a tempo indeterminato

SPOLETO Il Comune assume. Avviata la procedura pubblica per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di sei “esperti amministrativi contabili“. Diversi i requisiti richiesti, tra gli altri un diploma di scuola media superiore di durata quinquennale (valido per l’immatricolazione ai corsi universitari), conoscenza dei principali programmi e delle applicazioni informatiche più diffuse per l’automazione d’ufficio (Word, Excel, posta elettronica, tecnologie di navigazione internet) nonché di una lingua straniera (inglese, francese, tedesco o spagnolo). Le domande dovranno pervenire per via telematica entro il 16 dicembre. Due le prove previste, scritta e orale. La prima consisterà in una serie di quesiti a risposta chiusa riguardanti vari temi. Nella seconda i candidati verranno analizzati da una commissione che, al termine dell’iter, provvederà a stilare la graduatoria di merito finale.