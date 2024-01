Segre e Modiano. Cerimonia per i “cittadini“

Orvieto accoglie i suoi nuovi cittadini Liliana Segre e Sami Modiano in occasione del Giorno della Memoria. Ieri mattina al palazzo del Popolo si è tenuta la cerimonia pubblica di conferimento della cittadinanza onoraria ai due sopravvissuti ai campi di sterminio di Auschwitz-Birkenau alla presenza degli studenti degli istituti superiori di Orvieto. La senatrice a vita Liliana Segre non era presente per motivi personali mentre per sopraggiunti motivi di salute è saltato il collegamento da remoto previsto con Sami Modiano. Le loro testimonianze sono state affidate a due video: l’intervista rilasciata da Liliana Segre a Senato Tv nel 2019 e il racconto fatto da Sami Modiano accompagnando degli studenti sui luoghi che lo avevano visto prigioniero. Entrambi i testimoni dell’Olocausto non hanno tuttavia fatto mancare un messaggio di saluto alla città di Orvieto. A Maria Elisa Leonte della 4B del liceo artistico, il compito di leggere alcuni passaggi del libro scritto sulla storia di Sami Modiano. A Liliana Segre il Consiglio comunale ha conferito la cittadinanza onoraria nell’aprile 2021. A Sami Modiano è stata conferita la cittadinanza onoraria nell’ottobre 2023 facendo seguito alla proposta lanciata in occasione dell’incontro con lo stesso Modiano organizzato dal Club Amici della Stampa. Ad avanzare la proposta in quella occasione il giornalista e già vicepresidente della Comunità ebraica di Roma, Ruben Della Rocca, che alla platea di studenti ha tratteggiato la figura di Modiano. A lui, dalle mani del sindaco Tardani e dei vicepresidenti del consiglio comunale Silvia Pelliccia e Federico Giovannini, è stata affidata la targa che consegnerà a Sami Modiano.