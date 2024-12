Segnalati tentativi di effrazione nelle abitazioni. Finestre forzate e recinzioni tagliate

PANICALE Torna l’allarme furti nel territorio. Segnalati nel fine settimana alcuni tentativi di effrazione in abitazione nella zona di Tavernelle di Panicale, ma lo stesso vale per vicine frazioni confinanti con Castiglione del Lago. In particolare sono stati avvistati personaggi sospetti nei pressi delle abitazioni, che con il favore del buio si aggiravano in zona, fatto che è conciso poi con l’osservazione di alcuni fenomeni come finestre forzate o reti perimetrali tagliate. Le forze dell’ordine sono state avvisate e già da settimane sono stati intensificati i servizi di controllo su tutto il territorio da parte dei carabinieri della Compagnia di Città della Pieve. L’appello ai cittadini è sempre quello di segnalare attività sospette e non tralasciare misure di sicurezza: chiudere bene porte e portoni e non lasciare mai le chiavi inserite.